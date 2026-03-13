Corberán: “El Oviedo nos superó en Mestalla y nos debe dar una dosis de rabia y coraje”

“Lo que en el vestuario no se habla es de que nos enfrentamos al colista. Nos importa que juguemos con la mentalidad necesaria ante un rival que va a plantear un partido muy agresivo con matices que lo van a hacer dañino y peligroso”, expresó este viernes en rueda de prensa.

Corberán fue preguntado en varias ocasiones por las posibilidades europeas del Valencia, pero el míster valencianista quiso centrarse en el partido contra el equipo ovetense: “Nadie puede dudar de la ambición de esta plantilla, la ambición se traslada en mañana. La ambición por ganar que tenemos es máxima”.

Aunque dijo que no le da “miedo” hablar de Europa, apuntó que “el ruido de alrededor no beneficia en absoluto”. “Todos somos muy conscientes del escudo, camiseta y lo que representamos. Hay que mirar los partidos de frente, queremos darle continuidad a esta segunda vuelta y la ambición tiene que ser máxima por ganar cada partido. Conforme compitamos el equipo acabará en una posición u otra”, expresó.

Sobre el rival, Corberán dijo que “para el Oviedo supone una finalísima, es una liga que los pequeños detalles marcan donde te ubicas y todos los partidos son muy exigentes”. “En su campo es un rival muy complicado, una cosa es mirar la clasificación y otra mirar los partidos. Tiene muchos más méritos que puntos, va a ser exigente”, profundizó.

“Hace presiones en campo contrario enormes, nos va ahogar en nuestro campo y va a venir a emparejarse. Necesita tomar conductas de riesgo para buscar el resultado y será peligroso. Tiene un equipo muy equilibrado con un jugador como Santi Cazorla que puede entrar desde el banquillo y puede cambiarte un partido. En Mestalla logró superarnos, es un recuerdo que tenemos ahí y nos hace estar activados”, analizó.

El míster valencianista también habló de nombres propios como del argentino Guido Rodríguez, del que dijo que no se centra en su futuro más allá de junio, que es cuando acaba su contrato sino en ayudarle a sacar su mejor versión, y de Stole Dimitrievski y Eray Cömert, de los que dijo que no habla de sus renovaciones porque no es su “función”.

“Mi función es que Dimitrievski y Cömert estén a buen rendimiento, es responsabilidad mía, de mi staff, del jugador y de los compañeros. Cuando el club me pregunta, doy mi opinión”, agregó, mientras que restó importancia al enfado de Luis Rioja contra el Deportivo Alavés, a la vez que dijo que hay que controlar los impulsos.

Mientras, sobre José Luis Gayà, que cumplirá 400 partidos con el Valencia si juega en Oviedo, apuntó que jugar ese número partidos es “una barbaridad”: “Está solamente a la altura de muy pocos, de unos elegidos, de aquellos que han mostrado un compromiso enorme. Por delante están Albelda, Arias, Fernando Gómez, Cañizares.. Es importantísimo que esté con nosotros”.

Por último, reconoció que “reconforta” que el CTA haya reconocido algunos errores arbitrales en contra del Valencia: “Son situaciones que condicionan, altera el estado de ánimo. El error es parte del juego, reconforta que se suma y, por suerte, contra el Alavés pudimos cambiarlo, ya que en Villarreal no pudimos”.