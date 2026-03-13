Militao inicia la sesión en un grupo al que se añade el canterano Yáñez

Militao, que el pasado 7 de diciembre sufrió en un encuentro de LaLiga ante el Celta en el Santiago Bernabéu una "rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", siguió aumentando la carga de trabajo y dando pasos hacia su regreso.

Superados los tres meses de baja de una lesión para la que se le diagnosticó alrededor de cuatro, Militao aumentó la carga de trabajo que ya realizaba en solitario sobre el césped al regresar a la dinámica de grupo. Se le pudo ver junto a sus compañeros en el calentamiento con el que arrancó la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras el calentamiento en el gimnasio, y disfrutando de los rondos.

El buen ambiente tras el triunfo imponente con siete bajas ante el Manchester City en la Liga de Campeones (3-0), se mantuvo en un entrenamiento en el que Arbeloa no pudo recuperar a ninguno de sus lesionados. A Militao aún le queda camino por recorrer para poder ser convocado y el francés Kylian Mbappé, al que el técnico espera ya el próximo martes en Mánchester, se mantuvo fuera del grupo.

Siguen en la enfermería Ferland Mendy, que volvió a sufrir el miércoles un problema muscular tras jugar dos partidos consecutivos, junto a David Alaba, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo, que se recupera de la operación de rodilla a la que fue sometido esta semana.

Ante la plaga de bajas que sufre el conjunto madridista, Arbeloa aumentó la presencia de canteranos sumando a Dani Yáñez a los porteros Sergio Mestre y Álvaro González, el defensa Diego Aguado y los centrocampistas Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios. Se espera que todos los jugadores de campo vayan convocados y que más de uno tenga minutos.

Arbeloa, junto a los jugadores que tiene disponibles y en la parte del entrenamiento a puerta cerrada, valoró el desgaste de futbolistas que están con molestias tras el encuentro de la Liga de Campeones, como Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni.

Con partidos en espacios reducidos sacó las últimas conclusiones para los cambios que realizará en el equipo titular para medirse al Elche, en el que Dani Carvajal, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga o Gonzalo García, tienen firmes opciones de entrar de inicio.