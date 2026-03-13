Fútbol Internacional
13 de marzo de 2026 - 11:15

Simeone: “Yo me imagino y espero que Barrios esté para la final de la Copa del Rey”

Imagen sin descripción

Majadahonda (Madrid), 13 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, esperó este viernes disponer de Pablo Barrios para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril contra la Real Sociedad en Sevilla, tras la lesión muscular sufrida por el centrocampista internacional español en el último tramo del entrenamiento del jueves.

Por EFE

El técnico apuntó que el futbolista está “espectacular” de ánimo, “esperando que los días empiecen a contar para volver a estar” con el equipo.

“Esperemos que sea el menor tiempo posible y, seguramente, yo me imagino y espero que esté para la final de la Copa del Rey”, añadió en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este viernes.

Barrios reapareció el pasado martes, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham, de nueve partidos seguidos de baja por otra lesión muscular en diferente pierna.