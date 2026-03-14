1-2. Richard Ríos se estrena como goleador; el Benfica gana al Arouca en el último momento

El internacional colombiano, que a principios de año estuvo apartado más de un mes del terreno de juego por una lesión, selló un saque de esquina con un cabezazo en el minuto 50, garantizando el empate para los de José Mourinho.

Antes, el español Iván Barbero, que vistió la camiseta del Deportivo, el Osasuna y el Amería, entre otros, adelantó a su equipo, que jugaba como local, con un penalti anotado en el minuto 7 que no pudo parar Trubin.

Cuando el marcador ya parecía sellado, una jugada de los encarnados acabó por darles la victoria después de que Leandro Barreira recuperara el balón en el centro del campo, se la cediera a Prestianni quien centró para el remate del croata Ivanovic.

También antes del pitido final del encuentro un encontronazo entre Amar Dedic y Alfonso Trezza les valió a ambos una tarjeta roja por agarrarse del cuello.

Con esta victoria el Benfica se asegura su tercera posición en la tabla, con 62 puntos, empatado ahora mismo con el Sporting, que todavía no ha jugado su partido correspondiente a esta jornada, y a cuatro del líder Oporto, que se enfrentará este domingo al Moreirense.

El Arouca, por su parte, ocupa el puesto número 11 de la competición lusa con 26 puntos.