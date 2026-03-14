Arsenal gana y saca ventaja de 9 puntos al Manchester City

Estos resultados permiten a los hombres de Mikel Arteta alcanzar los 70 puntos y aumentar provisionalmente a 9 unidades su colchón sobre el Manchester City, que tiene otro partido pendiente.

La euforia de los minutos finales en el norte de Londres contrastó con el nerviosismo a medida que avanzaban los minutos sin que se abriera el marcador, pero el primer gol llegó todavía en tiempo reglamentario.

En el minuto 89, Viktor Gyokeres abrió el marcador tras cazar en el área una dejada de Piero Hincapié y ya, en el último minuto, el talentoso juvenil Max Dowman decantó la balanza para el equipo de Mikel Arteta aprovechando que Jordan Pickford había subido a rematar un córner.

* Récord. Con 16 años y 73 días, Max Dowman se ha convertido en el goleador más joven en la historia de la Premier League. Rompió el récord del exjugador del Everton, James Vaughan, que tenía 16 años y 270 días cuando marcó contra el Crystal Palace en 2005.

Resultados y goleadores:

* Sunderland 0-Brighton 1. Gol: 58’ Yankuba Minteh (B). Ast: 45.497.

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* Burnley 0-Bournemouth 0. Ast: 20.281.

* Chelsea 0-Newcastle 1. Gol: 18’ Anthony Gordon (N). Ast: 39.857.

* Arsenal 2-Everton 0. Goles: 89’ Viktor Gyökeres, 90+7’ Max Dowman (A). Ast: 60.176.

* West Ham 1-Manchester City 1. Goles: 31’ Bernardo Silva (MC); 35’ Konstantinos Mavropanos (WH). Ast:

-Domingo: 11:00 Manchester United-Aston Villa (ESPN); 11:00 Crystal Palace - Leeds; 11:00 Nottingham - Fulham; 13:30 Liverpool - Tottenham (ESPN).

Lunes: 17:00 Brentford-Wolves (ESPN2).

* Top 10: Arsenal 70 puntos, Manchester City 61, Manchester United 51, Aston Villa 51, Chelsea 48, Liverpool 48, Brentford 44, Everton 43, Newcastle 42, Bournemouth 41.