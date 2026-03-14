El Barcelona, a afinar la puntería en Riazor pensando en la vuelta copera

El campeón español fue incapaz de convertir su superioridad y las numerosas ocasiones generadas en goles. A esta falta de precisión se sumó la actuación de María Valenzuela, portera del Badalona Women, decisiva para dejar la eliminatoria abierta, con el billete para la final de Gran Canaria pendiente de lo que suceda en el estadio Johan Cruyff.

"Vamos partido a partido. Visitamos un estadio bonito, frente a un equipo que busca ser protagonista a través de la posesión. Nuestro enfoque está en el Dépor y el miércoles ya se verá; se acercan los meses más competitivos y queremos dar alegrías a la afición", ha explicado Pere Romeu antes del último entrenamiento.

El empate a cero ante el conjunto badalonés fue solo la segunda vez en toda la temporada que el Barcelona se quedó sin marcar, tras la única derrota liguera sufrida a principios de noviembre ante la Real Sociedad (1-0).

Con todo, el regreso a la competición doméstica, tres semanas después de un largo parón de selecciones, puede servir de estímulo para que el cuadro catalán recupere sensaciones antes de quince días clave, en los que se decidirá el finalista copero y se disputará un triple enfrentamiento ante el Real Madrid que puede marcar el desenlace de la Liga y el rumbo en la 'Champions'.

La prudencia de Pere Romeu para no forzar a jugadoras que regresaron entre algodones de los compromisos internacionales, como Kika Nazareth o Caroline Graham Hansen, que ya no jugaron en Badalona y apuntan a ser suplentes también en Riazor, condicionará la alineación para este partido.

También influirá la situación de Mapi León, que ya trabaja parcialmente con el grupo pero aún no tiene una fecha concreta para su regreso. Y la de Cata Coll, que sigue sin entrenar después de ser intervenida el pasado 13 de febrero por un bloqueo articular en la rodilla izquierda, lo que volverá a dejar la portería en manos de Gemma Font.

"Antes de la lesión de Cata ya hablé con ella y siempre consideré que merecía esta oportunidad. Es una portera con ADN Barça, valiente para jugar adelantada y rápida para anticiparse a los envíos largos detrás de nuestra línea defensiva. Además tiene buen juego de pies y habitualmente toma buenas decisiones", ha destacado Romeu.

Una nueva oportunidad para que las jugadoras más jóvenes ganen protagonismo en el once inicial, más aún ante un Deportivo Abanca que marcha undécimo con 23 puntos y que no ha mostrado demasiada regularidad en este arranque de 2026: suma tres victorias, tres derrotas y un empate.

"Es un equipo que quiere ser protagonista y construir desde atrás. Cuando no tiene la pelota, busca ser agresivo con sus presiones, especialmente en los inicios de juego del rival, intentando presionar alto. Además, trata de dominar el partido mediante la posesión como nosotras", ha valorado el técnico azulgrana sobre el rival.

Un rendimiento irregular que sitúa al conjunto gallego en tierra de nadie y que, en principio, no parece suficiente para poner en riesgo el colchón de diez puntos del Barcelona al frente de la tabla.