Real Sociedad y Osasuna, duelo con aspiraciones europeas

El cuadro 'txuri urdin' llega al compromiso liguero con el sueño cumplido de disputar la final de la Copa del Rey pero también en medio de la controversia generada por el reparto de las entradas realistas para acceder el 18 de abril a La Cartuja.

Entre todo ello, la plantilla es consciente de la importancia del choque ante Osasuna, rival al que venció en los penaltis en octavos de final de la Copa del Rey, para seguir metido de lleno en la lucha por las plazas europeas.

Para ello, Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 23 futbolistas en la que no figuran los lesionados Aihen Muñoz (con molestias en la cadera), Take Kubo, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, pero recupera a un Jon Gorrotxategi que ha estado entre algodones y gestionando cargas durante toda la semana.

En cuanto al once, se espera que los teóricos titulares vuelvan a ser de la partida tras gozar de un merecido descanso la semana pasada en el Metropolitano. En la zaga, la única duda está entre Caleta-Car y Zubeldia, aunque el de Azkoitia parece estar un pasito por delante tras ser titular en las semifinales ante el Athletic.

En el centro del campo, Gorrotxategi podría iniciar desde el banquillo, por lo que el venezolano Yangel Herrera debería ser el acompañante de Soler y Turrientes. Por último, Barrenetxea apunta a ser la tercera espada junto a Guedes y Oyarzabal, quien ya es el máximo goleador de la historia de Anoeta con 69 tantos.

Por su parte, el Osasuna llega en uno de sus mejores momentos de la temporada tras el empate en el tiempo añadido ante el RCD Mallorca.

El técnico Alessio Lisci busca también mantener vivo el sueño europeo pese a las bajas de Raúl García y Rubén García.

El entrenador italiano aseguró en la previa que su equipo tiene "muchísima ambición": "A veces se etiquetan a equipos y entrenadores de poca ambición. Debemos tener ganas de hacer bien las cosas”, apuntó.

Osasuna afronta la cita con el impulso anímico que dejó el empate firmado en el tiempo añadido ante el RCD Mallorca en la última jornada. Un punto que refuerza la confianza de un equipo que atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada.

A pesar de la derrota sufrida hace dos jornadas frente al Valencia, el conjunto rojillo está mostrando un fútbol brillante y competitivo, lo que le permite mantenerse plenamente vivo en la lucha por los puestos europeos.

El técnico rojillo, Alessio Lisci, tendrá que recomponer su ataque debido a dos bajas importantes. No podrá contar con Raúl García, expulsado en el último partido, ni con Rubén García, que deberá cumplir sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla.

Estas ausencias abren la puerta a Raúl Moro, que apunta a la titularidad en el frente ofensivo, completando el tridente junto a Víctor Muñoz y el goleador Ante Budimir.

Sobre la Real, Lisci espera un equipo "agresivo en presiones" y "sin miedo a los duelos individuales".

"Son muy verticales con balón y su calidad individual es tremenda. No es inferior a Betis y Villarreal”, destacando un “elemento diferencial” como Oyarzabal.

Con ambos equipos separados por un margen mínimo en la clasificación y con Europa en el horizonte, el choque promete ser un pulso intenso entre dos conjuntos que atraviesan un gran momento competitivo.

Pese a las bajas, Osasuna completó una convocatoria con un total de 20 efectivos para tratar de ganar en Anoeta.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel Herrera, Soler; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo; Javi Galán; Aimar, Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir y Moro.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).