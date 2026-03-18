Igor Tudor: "El equipo lo ha intentado de principio a fin"

"Tengo muchas sensaciones ahora. Estamos fuera, pero estoy muy contento con la actuación del equipo y de todos los futbolistas. Lo hemos intentado hasta el final y doy las gracias. Estamos en una buena dirección y tenemos que seguir con esta línea", expresó el técnico en la rueda de prensa posterior al duelo en el que los 'Spurs consiguieron la victoria por 3-2, pero quedaron eliminador por el 5-2 de la ida en el Metropolitano.

"La clave ha estado en que los jugadores creían que podían remontar y la actuación ha sido buena. Para mí, el gol de Julián Álvarez viene precedido de una clara falta a Xavi Simons que el árbitro no ha pitado", subrayó Tudor.

El técnico croata, que suma su primera victoria desde que está en el cargo, se centra ahora en el objetivo de salvar al equipo -en decimosexta posición- en la Premier League al tener al equipo con un punto por encima del descenso y enfrentarse el domingo al Nottingham Forest, que es decimoséptimo.