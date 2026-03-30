Plata encuentra paz en Ecuador tras líos disciplinarios en Flamengo

Pese al tenso momento, Gonzalo Plata fue recibido con los brazos abiertos en la convocatoria del timonel de Ecuador, Sebastián Beccacece, para los amistosos de marzo.

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Fue titular en el empate 1-1 ante Marruecos el viernes en Madrid y está disponible para el choque con Países Bajos el martes en Eindhoven, el último cotejo preparatorio antes de que se publique la lista definitiva para el Mundial.

La Tricolor “es un lugar en el que le dan confianza, es un lugar en el que lo hacen sentir muy cómodo y es un lugar en el que rinde bien”, dijo a la AFP el analista deportivo Santiago Guerrero.

¿Fuera del Fla?

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La prensa especializada expuso los últimos días supuestos casos de indisciplina de Plata dentro de las instalaciones del club y sus noches de fiesta.

También especula con una eventual salida de Flamengo, al que llegó en agosto de 2024 tras su paso por el Al-Sadd de Qatar. “Para jugar en el Flamengo necesitas estar bien integrado. Necesitas concentración, actitud y un gran compromiso físico para luchar por los resultados”, expresó Jardim el 23 de marzo al ser consultado por el ecuatoriano.

El exseleccionado tricolor Felipe Caicedo salió en defensa de Plata, quien ha anotado ocho goles y brindado ocho asistencias en 48 partidos con su país, incluidas participaciones en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Puedo entender que Gonzalo no sea para él lo más organizado fuera de la cancha, pero que un entrenador diga eso de un activo del club en público deja mucho que desear”, escribió el artillero ecuatoriano en X.

Aunque una parte de la prensa le achacó errores en el partido contra Marruecos, Guerrero sostiene que el jugador es “irremplazable” para Beccacece. Plata es un jugador “desequilibrante” que le da a Ecuador “muchas opciones en ofensiva”, la gran debilidad de la Tricolor, apuntó el analista.

“Me hace olvidar”

Las primeras actuaciones del extremo en el club más popular de Brasil generaron buenas impresiones, pero su imagen se ha opacado tras los casos de aparente indisciplina.

“Estar con los muchachos aquí me hace olvidar de todas las cosas que están pasando fuera de mi entorno, donde está mi equipo”, declaró el atacante a periodistas tras el empate con Marruecos.

El jugador nacido en un barrio empobrecido de la violenta ciudad de Guayaquil (suroeste) se mostró optimista con respecto al partido del martes contra Países Bajos, al que ya enfrentó en Qatar 2022.

“Queremos buscar la victoria como sea”, dijo Plata, que ha ido perdiendo protagonismo en Flamengo tras la salida del entrenador Filipe Luis a principios de mes.

En imágenes recientes compartidas en las redes sociales de la Tricolor se observa al extremo firmando camisetas y tomándose selfis con aficionados.

Mientras está concentrado con la selección, los titulares de la prensa deportiva hablan de su conducta fuera de la cancha. “Condiciones de sobra, disciplina en duda”, anotó el diario ecuatoriano El Universo.

En tanto, el portal deportivo del grupo brasileño Globo escribió: “El comportamiento de Plata molesta al cuerpo técnico” del Fla.

Los casos de indisciplina no son nuevos en el récord de Plata. Cuando jugaba en el Valladolid de España chocó un auto tras haber consumido alcohol.

La prensa también criticó su visita a un club nocturno en Nueva York en medio de una gira de amistosos con la selección en 2024.

En esa ocasión el jugador se defendió diciendo que estaba en su día libre. Cuando restan menos de tres meses para el Mundial de Norteamérica, Beccacece ha dicho que tiene listos casi 20 nombres en su lista.

La pregunta es si la disciplina de Plata pesará en la decisión final. Para Guerrero, salvo “que cometa alguna cosa gravísima en el Flamengo o que se lesione, o alguna cosa rara, Plata es inamovible en esa convocatoria” .

“Ya hemos visto que Beccacece confía mucho en su nómina. Él se la juega por los que tiene”, sentenció el analista. AFP