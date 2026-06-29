Paraguay vs. Alemania: la fórmula de Chilavert para avanzar a octavos

En la previa del encuentro entre la Selección Paraguaya y su par de Alemania, el exarquero e histórico referente albirrojo José Luis Chilavert analizó el partido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

“Nosotros, los paraguayos no podemos achicarnos ante nadie. Lo fundamental en esto es que todo es posible cuando un equipo está unido”, refirió.

El partido arranca a las 17:30 (hora paraguaya) y definirá al clasificado para los octavos de final.

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La propuesta táctica: equilibrio, mediocampo y valentía

En cuanto a la estrategia para enfrentar al conjunto alemán, Chilavert advirtió que Paraguay no debe replegarse en exceso, ya que eso favorecería el juego del rival.

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En cambio, insistió en la importancia de disputar el mediocampo y potenciar las jugadas a balón parado. “Cuando un alemán agarre la pelota, tres paraguayos le tienen que respirar en la nuca y que los asfixien”, declaró.

Resaltó que será importante que los mediocampistas generen juego, además de preocuparse por cortar las jugadas alemanas.

“El equipo del 2002 tenía un equilibrio defensivo y en el medio. Teníamos dos hombres de destrucción, como Estanislao Struway y Roberto Acuña. Hoy, yo creo que Paraguay tiene un potencial. Recuperamos a Miguel Almirón y tenemos a Julio Enciso. Deberíamos tener más el control de la pelota en el medio y asistir rápido a los atacantes. Después tenemos una ventaja porque tenemos hombres que van muy bien al juego aéreo”, expresó.

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Velocidad y contragolpe como armas principales

Chilavert destacó que tanto Julio Enciso como Miguel Almirón deben ser determinantes por su velocidad, especialmente en las transiciones ofensivas.

“Nosotros no tenemos que salir a defendernos; Paraguay puede jugar de igual a igual cuidando los espacios. Alemania juega bien de mitad para adelante. Defensivamente, tiene mucha flaqueza. Paraguay debe aprovechar esa virtud al tener buenos ejecutantes de tiro libre y de córner”, mencionó.

El rol del arquero y la organización defensiva

Otra de las claves señaladas por el exarquero pasa por la organización defensiva y el rol del arquero.

Según indicó, la defensa debe jugar entre 5 a 10 metros alejados del área chica.

“Orlando Gill tiene que hablar, tiene que mandar a su defensa, es el que ve la jugada de frente”, refirió.

Además, mencionó que el idioma guaraní puede convertirse en una ventaja comunicacional dentro del campo de juego.

El recuerdo del Mundial 2002 ante Alemania

Chilavert también recordó el cruce entre Paraguay y Alemania, en los octavos de final del Mundial 2002, que le tocó disputar como capitán albirrojo.

“Si Roque Santa Cruz se hubiera quedado en el equipo, no tengo dudas que le pudimos haber ganado a Alemania en el 2002. Los alemanes estaban asustados. Al salir Santa Cruz, perdimos poder ofensivo. Siempre tuvimos jugadores de jerarquía. Me dolió esa eliminación”, dijo.

Refirió que el momento que más lo sufrió en lo emocional fue tras la eliminación contra Francia en el mundial de Francia 98 por un gol de oro.

Mensaje final: confianza en la Albirroja

El exarquero También respondió a las declaraciones del entrenador Gustavo Alfaro, quien sugirió que el plantel de Paraguay podría estar en desventaja frente a selecciones de mayor experiencia mundialista.

Refirió que la Albirroja tiene mejores jugadores que otras selecciones y dio como ejemplo a Australia, con la que la Selección Paraguaya empató 0-0 en la tercera fecha de la fase de grupos.

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Chilavert cerró con un mensaje de confianza: “Los jugadores paraguayos deben saber que no cargan con una mochila pesada. Esto es fútbol, tienen que jugar, hacer lo que saben hacer, demostrar que son grandes profesionales y que sepan que dos turcos no valen lo que vale la selección de Paraguay, que ellos son los mejores y que todo el país está con ellos y que vamos a derrotar a Alemania”, concluyó.