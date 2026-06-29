Nuevo frente frío para esta semana: ¿cuándo será el día con mayor descenso?

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, informó que durante los próximos días las temperaturas irán en descenso debido al ingreso de un frente frío previsto para el jueves, fenómeno que estará acompañado de lluvias y tormentas.

Según explicó, antes de la llegada del sistema frontal persistirá un ambiente templado, con elevada nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

Mingo indicó que el descenso más importante de la temperatura se sentirá entre el viernes y el sábado, cuando las mínimas rondarán los 5 °C.

Agregó que la sensación térmica podría ser incluso inferior debido a las condiciones meteorológicas, en un ambiente que se tornará seco tras el paso del frente frío.

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Así estará el tiempo antes del frente frío

Para este lunes, el pronóstico prevé temperaturas de entre 12 °C y 17 °C, con un ambiente templado y alta nubosidad que podría favorecer la ocurrencia de lluvias.

El director de Meteorología señaló que estas condiciones se mantendrían hasta el ingreso del frente frío previsto para el jueves.

Asimismo, indicó que “vamos a seguir con los altibajos de temperatura durante la primera quincena de julio”, por lo que se esperan nuevas variaciones térmicas durante las próximas semanas.