¿Mañana será feriado si Paraguay vence a Alemania? Esto responde la Presidencia

Esta tarde, a las 17:30, la selección paraguaya se mide ante Alemania con la mira puesta en la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Más allá de la euforia deportiva, una pregunta sobrevuela el ambiente político y social: ¿decretará el presidente Santiago Peña un feriado nacional si la Albirroja logra la hazaña?

Aunque inicialmente el mandatario había descartado otorgar un día libre tras la clasificación a los dieciseisavos de final, el discurso cambió ante la magnitud del próximo desafío. Peña aseguró que, de continuar el camino mundialista, la posibilidad de emitir un decreto de feriado “está sin ninguna duda” sobre la mesa.

Desde la Dirección General de Información Presidencial, la postura es de cautela, pero sin cerrar las puertas.

Guillermo Grance, vocero del sector, indicó que el Presidente analizará el escenario tras el pitazo final. “El Presidente mencionó que iba a analizar. No diría alta (la probabilidad), pero sí existe esa posibilidad, por lo que dijo el Presidente”, detalló.

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El Poder Ejecutivo cuenta con el marco legal necesario para materializar esta medida.

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Según la Ley N° 7.544, el Presidente está facultado para decretar hasta tres feriados adicionales al año por motivos de turismo, celebraciones o eventos de especial relevancia para la nación.

Es importante recordar que el mandatario ya ha hecho uso de esta herramienta en ocasiones anteriores. En 2025, el Ejecutivo decretó feriados el 5 de septiembre, tras la confirmación del boleto a la Copa del Mundo, y el 26 de diciembre, buscando fomentar el turismo y la unión familiar durante las fiestas de fin de año.

De consumarse la victoria ante la selección teutona, el Gobierno deberá evaluar si el impacto emocional y social del triunfo justifica sumar un nuevo asueto al calendario, un escenario que mantiene a todo un país en vilo.