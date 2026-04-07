Bayern Múnich, con un gol de Luis Díaz, derrotó a Real Madrid

Bayern Múnich y el primer golpe en la serie contra Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. El campeón vigente y actual líder de la Bundesliga derrotó 2-1 al Merengue en el Santiago Bernabéu y retorna a Alemania con ventaja. La serie no está terminada: La revancha es el miércoles 15 de abril, a las 16:00, hora de Paraguay.

El colombiano Luis Díaz adelantó a los alemanes en la capital española con un gol a los 41 minutos. A los 46′, en el comienzo de la etapa complementaria, el inglés Harry Kane aumentó la diferencia, pero a quince minutos del tiempo reglamentario, el francés Kylian Mbappé descontó y dejó con vida a los dirigidos por Álvaro Arbeloa en la serie.

Bayern Múnich vs. Real Madrid: ¿La revancha?

Bayern Múnich y Real Madrid disputan la vuelta de los cuartos de final el miércoles 15 de abril, a las 16:00, hora de Paraguay, en el Allianz Arena de Múnich. El ganador del cruce entre alemanes y españoles medirá al vencedor de París Saint-Germain vs. Liverpool, llave que comienza el miércoles 8 de abril, a las 16:00, en el Parque de los Príncipes.

Arsenal venció 1-0 al Sporting en Lisboa

Arsenal también ganó el primer duelo de la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones. Los Gunners, líderes de la Premier League, vencieron 1-0 al Sporting Lisboa en el José Alvalade de Lisboa. Kai Havertz, en el primer minuto de adición del segundo tiempo, fue autor del único gol. La vuelta será el miércoles 15 de abril, a las 16:00, en Londres.