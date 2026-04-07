Cerro Porteño: Los 25 viajeros con el retorno de un titular

Cerro Porteño debuta en la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Barrio Obrero enfrenta a Sporting Cristal por la primera fecha del Grupo F: el partido es el miércoles 8 de abril, a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao. El estreno del Azulgrana es con altas y bajas: regresa un titular, pero no están dos, uno de ellos autor de un doblete el fin de semana.

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La principal novedad en la lista de 25 viajeros es Juan Manuel Iturbe: el futbolista paraguayo reaparece luego de una larga ausencia por lesión y está a disposición del entrenador argentino para la primera presentación en el certamen continental. La última vez que jugó el atacante de 32 años fue el 7 de marzo, en el 2-0 sobre Guaraní por la fecha 9 del torneo Apertura 2026.

Cerro Porteño: Las dos bajas vs. Sporting Cristal

Entre las ausencias en la nómina de convocados del técnico Ariel Holan están el uruguayo Fabricio Domínguez Huertas y el argentino Ignacio Aliseda. Tanto el lateral derecho como el mediocampista ofensivo, titulares en el 3-0 ante 2 de Mayo el sábado, están con molestas físicas, pero la decisión de prescindir del segundo es por una precaución con el fin de evitar una lesión grave.

La lista de 25 convocados de Cerro Porteño