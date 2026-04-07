Cerro Porteño: Los 25 viajeros con el retorno de un titular

Cerro Porteño debuta en la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Barrio Obrero enfrenta a Sporting Cristal por la primera fecha del Grupo F: el partido es el miércoles 8 de abril, a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao. El estreno del Azulgrana es con altas y bajas: regresa un titular, pero no están dos, uno de ellos autor de un doblete el fin de semana.
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La principal novedad en la lista de 25 viajeros es Juan Manuel Iturbe: el futbolista paraguayo reaparece luego de una larga ausencia por lesión y está a disposición del entrenador argentino para la primera presentación en el certamen continental. La última vez que jugó el atacante de 32 años fue el 7 de marzo, en el 2-0 sobre Guaraní por la fecha 9 del torneo Apertura 2026.
Cerro Porteño: Las dos bajas vs. Sporting Cristal
Entre las ausencias en la nómina de convocados del técnico Ariel Holan están el uruguayo Fabricio Domínguez Huertas y el argentino Ignacio Aliseda. Tanto el lateral derecho como el mediocampista ofensivo, titulares en el 3-0 ante 2 de Mayo el sábado, están con molestas físicas, pero la decisión de prescindir del segundo es por una precaución con el fin de evitar una lesión grave.