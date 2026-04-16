Rodrigo Bentancur vuelve a entrenarse con el Tottenham tras su lesión en enero

Bentancur se lesionó en el encuentro ante el Bournemouth a principios de año y desde entonces ha permanecido en proceso de recuperación, aunque la pasada semana el técnico del conjunto londinense, Roberto de Zerbi, ya había adelantado que el jugador estaba cerca de reincorporarse por completo al trabajo colectivo.

La presencia del internacional uruguayo en la sesión supone una noticia positiva para los 'Spurs', inmersos en la lucha por el descenso al ocupar la decimoctava posición a dos puntos de la salvación y con su capitán, el argentino Cristian 'Cuti' Romero, lesionado hasta el final de campaña.

De Zerbi, el nuevo técnico, debutó con derrota el pasado fin de semana frente al Sunderland y podría contar con Bentancur para el partido de este sábado contra el Brighton & Hove Albion.