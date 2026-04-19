Fabián Ruiz reaparece después de tres meses lesionado

El técnico Luis Enrique había dejado entrever en la rueda de prensa previa al encuentro que Fabián podía jugar unos minutos, los primeros desde que se lesionó frente al Sporting de Lisboa, en partido de la Liga de Campeones, donde sufrió una contusión en la rodilla.

El internacional español se dañó el pasado 20 de enero. Lo que parecía un simple golpe se complicó en el proceso de recuperación, sufrió una fisura en la rótula y acumuló un tiempo de baja de tres meses.

Fabián saltó al campo en el minuto 72, en el lugar de Bradley Barcola, para disputar el resto del encuentro contra el Lyon, de la Ligue 1.