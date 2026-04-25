El Villarreal y el Celta buscan tres puntos vitales por las plazas europeas

Enfrente se medirá a un rival necesitado de puntos en su lucha por clasificarse para las plazas europeas, ya que el Celta ocupa la séptima plaza, empatado a puntos con el Getafe que es sexto, y con solo dos de ventaja sobre la Real Sociedad que es octavo.

Siguen fuera los lesionados Juan Foyth y Logan Costa, ambos recuperándose de una lesión de larga duración, mientras que mantiene la duda del internacional uruguayo Santiago Mouriño, que no pudo acabar el último partido este pasado jueves por un fuerte golpe en su tobillo izquierdo.

Por contra, el técnico Marcelino García recupera a un fijo en su línea medular como es Santi Comesaña, que regresa tras sanción, y volverá al once titular, al igual que el delantero Gerard Moreno.

Todo hace pensar que Marcelino pondrá esta vez por su equipo de gala, tras haber dejado fuera en los últimos partidos del once titular a jugadores como Moleiro o Mikautadze, así como el regreso del meta brasileño Luiz Júnior.

Por su parte, el Celta se ha quedado sin margen de error en su persecución de una plaza para Europa tras sumar únicamente cuatro de los últimos 18 puntos en juego -empate ante el Betis y victoria frente al Valencia en Mestalla-.

El ritmo del Getafe aumenta la obligación del equipo celeste, que también corre el riesgo de caerse de la pelea por la quinta plaza, ahora en poder del Betis con seis puntos de renta sobre los celestes.

El equipo de Claudio Giráldez recuperó frente al líder una versión más reconocible, que no impidió una nueva derrota en el Camp Nou, la cuarta consecutiva entre Liga y Liga Europa.

El mejor Celta de la historia a domicilio, con 27 puntos sumados en 16 partidos y solo tres derrotas lejos de Balaídos, buscará convertirse en el tercer equipo de LaLiga que gana este curso en el Estadio de La Cerámica.

El entrenador gallego no podrá contar con el central sueco Carl Starfelt, con lumbalgia tras su paso con su selección. Además, pierde por lesión al mediocentro uruguayo Matías Vecino y al extremo sueco Williot Swedberg.

La gran duda está en la delantera, donde Iago Aspas sigue sin hacerse con un sitio. Su oportunidad puede llegarle en Villarreal, donde formaría junto a Borja Iglesias y Hugo Álvarez.

Con Mingueza en una banda y Carreira en la otra del centro del campo, el doble pivote podría ser para Moriba y Hugo Sotelo.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Pau Navarro, Renato Veiga, Rafa Marín, Cardona; Comesaña, Pape Gueye; Alberto Moleiro, Pepe; Gerard y Mikautadze.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité Andaluz).