Borussia Dortmund se consuela con un boleto para Champions

Con 67 puntos y a tres jornadas para el final, el Dortmund tiene ahora 10 unidades de ventaja sobre Stuttgart (4º) y Hoffenheim (5º) , por lo que ya tiene seguro acabar dentro del Top 4 clasificatorio para el gran torneo europeo.

En su Westfalenstadion, los hombres de Niko Kovac tuvieron una tarde tranquila, encarrilando ya el triunfo en la primera parte.

Su objetivo ahora hasta el final de Bundesliga será conseguir el subcampeonato simbólico del torneo: tiene por el momento cinco puntos de ventaja sobre el tercero, el RB Leipzig.

* Una semana antes de su 30 cumpleaños, Julian Brandt disputó hoy su 380º partido en la Bundesliga – en la historia de la BL, solo el jugador récord de la BL Charly Körbel (384) disputó más partidos de la BL antes de su 30 cumpleaños (Eike Immel también 380). Fuente: @OptaFranz

Resultados y posiciones

Resultados y goleadores de 31ª jornada

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* Borussia Dortmund 4-Friburgo 0. Goles: 8’ Maximilian Beier, 14’ Serhou Guirassy, 32’ Ramy Bensebaini, 87’ Fábio Silva (BD). Ast: 81.365.

* Stuttgart 1-Werder Bremen 1. Goles: 18’ Jens Stage (WB); 61’ Ermedin Demirovic (S). Ast: 60.000.

-Sábado: Maguncia 3-Bayern Munich 4; Colonia 1- Bayer Leverkusen 2; Augsburgo 1- Eintracht Frankfurt 1; Heidenheim 2- St Pauli 0; Wolfsburgo 0- B. Mönchengladbach 0; Hamburgo 1- Hoffenheim 2.

-Viernes: RB Leipzig 3-Unión Berlín 1.

* Top 10: Bayern 82 puntos (campeón), Dortmund 67, Leipzig 62, Stuttgart 57, Hoffenheim 57, Stuttgart 56, Leverkusen 55, Eintracht 43, Friburgo 43, Augsburgo 37, Maguncia 34.

-Goleadores: Con 33 goles: Harry Kane (Bayern). Con 18: Deniz Undav (Stuttgart). Con 15: Luis Díaz (Bayern), Serhou Guirassy (Dortmund).

Fuente: AFP