Nteka: "Vaya robo, vaya falta de respeto"

El Rayo Vallecano, con un gol en el tiempo añadido del brasileño Alemao, sumó un valioso punto que le acerca a la permanencia frente a la Real Sociedad, a la que consiguió remontar tras sobreponerse a un doblete de Mikel Oyarzabal, otro gol más del islandés Orri Oskarsson y dos tantos anulados tras revisión del VAR.

"Vaya robo y vaya falta de respeto. Después te vienen cada temporada a hacernos charlas de respeto y cuidar una po**a. Nos quedamos con lo positivo. Vallekas nunca se rinde. Mi equipo tiene los huevos muy, pero muy gordos", dijo Nteka, en redes sociales.

"A todo eso, gracias a todos por apoyarnos y animar en cada partido. Lo de hoy es la representación de lo que es el Rayo. Siempre vamos a pelear. Os quiero Rayistas", concluyó.