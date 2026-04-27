Oblak: “Estoy muy bien, quería estar al cien por cien y necesité un mes para recuperarme”

“Estoy muy bien. Lo que quería era estar al cien por cien, he necesitado un mes para recuperarme. No he jugado la vuelta contra el Barcelona y Juan (Musso) lo ha hecho muy bien. Hemos pasado a semis, que es lo importante. Y lo importante son los éxitos del equipo. Estoy bien, contento, al cien por cien, lo que he buscado en esta recuperación del mes pasado para ayudar al equipo y dar todo de mi parte, como siempre lo he hecho”, explicó en rueda de prensa.

“Siempre, cuando estás lesionado, es difícil. Ayudas al equipo de otra manera, estás fuera, pero también están otros compañeros que lo hacen muy bien y que hacen lo mejor para el equipo. Nunca es bonito estar fuera. Somos un equipo, no sólo somos once en el campo, sino también fuera”, comentó de su periodo de seis partidos fuera de competición.

En ese tramo, Oblak ha visto “bien” al equipo. “Es una pena que no he podido ganar la final de Copa, pero esto ya es pasado. Miramos al miércoles. Lo vamos a afrontar con la máxima ilusión y ganas. Estoy seguro de que lo vamos a competir como se tiene que competir en partido así”, añadió.