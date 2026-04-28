Peña asistirá al partido del Mundial entre EE.UU. y Paraguay invitado por Trump

"El presidente va a estar en la inauguración, en un viaje relámpago seguramente de ida y vuelta, por invitación del presidente Trump", dijo Giménez en declaraciones en la radio local Monumental.

El jefe del Gabinete indicó que no puede confirmar si Peña asistirá a los restantes dos partidos de la fase de grupos que Paraguay debe disputar en la zona D contra Australia y Turquía, al señalar que "depende mucho de la agenda local".

Paraguay debutará ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial que también organizan México y Canadá, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, que tiene capacidad para alrededor de 70.000 espectadores.

El partido tendrá lugar en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

El 19 de junio próximo, Paraguay se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos ante Australia el día 25 de ese mes, en encuentros pactados en el estadio Bahía de San Francisco (EE.UU.).

La Albirroja, que tiene como timonel al argentino Gustavo Alfaro, vuelve a un Mundial tras una ausencia de 16 años.

El equipo logró clasificar en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la tabla, Argentina, campeón mundial vigente.