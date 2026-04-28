Roberto Mancini amplía su palmarés al ganar la liga catarí al frente del Al Sadd

Mancini, que firmó por su actual club en noviembre de 2025 sustituyendo al español Félix Sánchez y había ganado en enero la Qatari-UAE Super Shield, ha levantado además una Eurocopa con la selección italiana; cuatro Copas de Italia; una FA Cup; una Copa de Turquía; y tres Supercopas, dos en su país y otra más en Inglaterra.

El conjunto por cuyo banquillo también pasó el español Xavi Hernández se proclamó campeón tras ganarle el pulso al Al Shamal; con el extremo Akram Afif, ex del Villarreal y del Sporting de Gijón, y el atacante brasileño Roberto Firmino, ex del Liverpool, como sus máximos goleadores. Igualmente ha destacado la aportación del delantero español Rafa Mújica, autor de 9 goles en 20 partidos.