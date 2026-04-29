Adam Bareiro, expulsión en Boca Juniors y pedido de disculpas

El paraguayo Adam Fernando Bareiro fue expulsado la noche del martes en la ciudad brasileña de Porto Alegre por doble amonestación, en el partido ganado 1-0 por Cruzeiro contra su equipo, Boca Juniors, por la Copa Libertadores. El delantero pidió disculpas a la afición auriazul, aunque considera que la decisión arbitral fue injusta.