Adam Bareiro, expulsión en Boca Juniors y pedido de disculpas

“En medio de ese desarrollo áspero, el Xeneize terminó de complicarse aún más con la expulsión del atacante paraguayo Adam Bareiro en el tiempo de descuento de la primera parte”, expresa parte del escrito de la agencia AFP.
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Cruzeiro y Boca Juniors animaron un luchado encuentro en el Mineirão, definido por Néiser Villarreal, al minuto 84 para el 1-0 definitivo.
El árbitro uruguayo Esteban Ostojich amonestó a Adam Bareiro al minuto 41 por un empujón a Gerson y luego volvió a ver la amarilla por un golpe a Christian en su intento por cubrir el esférico. Para la prensa especializada, la determinación referil fue por demás drástica.
“Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago”, posteó el itaugüeño de 29 años, quien registra seis goles en 13 partidos con el club auriazul, al que llegó después de militar en el Fortaleza de Brasil.
“Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”, añadió el atacante, potencial mundialista con la Albirroja.