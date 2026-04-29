Barracas Central tuvo su “noche paraguaya”

Barracas Central y Audax Italiano empataron este martes 1-1 en Buenos Aires en partido válido por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana que los deja en la zona intermedia de una clasificación que domina Olimpia y cierra Vasco da Gama, aunque con un partido pendiente.

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El partido en el estadio Florencio Sola de la localidad bonaerense de Banfield pintaba bien para los locales con el gol a los 42 minutos del paraguayo Rodrigo Bogarín, pero Fabián Oyola dejó todo igual a los 95 minutos.

El elenco chileno pudo haber llegado antes a la igualdad, pero Rodrigo Cabral no pudo aprovechar un penal en el minuto 74, que hizo figura al guardameta guaraní Juan Ángel Espínola.

En la última jugada del partido, Loyola ensayó una gran jugada individual desde la derecha con un eslalon que terminó con un remate que se metió en el ángulo superior derecho de la portería del conjunto argentino.

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Tras este resultado, Audax Italiano y Olimpia igualan en la cima con 4 puntos, Barracas Central suma 3 y Vasco da Gama cierra con uno, a falta del enfrentamiento entre paraguayos y brasileños para bajar el telón de la tercera fecha del grupo.

La semana próxima, en la cuarta fecha, Barracas Central será local de Olimpia, y Audax Italiano será anfitrión de Vasco da Gama. EFE