El Rayo, con dudas sobre Batalla, y el Estrasburgo sin Barco se citan con la historia

El conjunto madrileño afronta la cita herido en su orgullo tras lo ocurrido en el último partido de Liga, en el que sufrió las consecuencias de dos decisiones fallidas del colegiado, como reconoció posteriormente el Comité Técnico de Árbitros, y que le obligaron a remontar dos goles para acabar empatando con la Real Sociedad en el tiempo añadido.

Con ese objetivo principal de la permanencia en Primera encarrilado, la gran ilusión de la temporada es la posibilidad de acceder a su primera final europea en los 101 años de historia del club.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo, cuenta para este partido con dos importantes bajas por lesión, la del extremo izquierdo Álvaro García y el central italo-brasileño Luiz Felipe. Tampoco estarán los extremos Carlos Martín y Fran Pérez y el delantero angoleño Randy Nteka, que son los tres jugadores no inscritos en la competición.

En cuanto al once, las principales dudas son dos. Una en la portería, ya que el argentino Augusto Batalla ha estado las dos últimas semanas aquejado de un golpe en el muslo derecho y, aunque todo apunta a que jugará, si al final no lo hiciera su sustituto sería Dani Cárdenas. La otra en la punta de ataque, ya que Jorge de Frutos, que saldrá de inicio, podría hacerlo en la mediapunta para dejar hueco a Sergio Camello, que ha marcado dos goles en los dos últimos encuentros.

Para dar color y animar al equipo, la peña Bukaneros, que ocupa el único fondo del estadio, ha hecho un llamamiento al resto de afición para que acuda una hora antes y así preparar el ambiente y crear un enorme tifo justo antes de que salten los jugadores al césped.

Enfrente está un irregular Estrasburgo, que se aferra a la competición europea para relanzar su temporada, tras haber sido eliminado de la Copa de Francia y navegar en la parte media de la tabla en la liga doméstica.

Los hombres de Gary O'Neal afrontan el duelo con las bajas del internacional argentino Valentín Barco, sancionado además de lesionado en los cuartos de final contra el Mainz alemán, y de Guéla Doué, duda hasta el último momento tras haberse visto afectado por un virus antes del partido de vuelta contra los germanos.

El equipo, en la órbita económica del Chelsea, no consigue enderezar el rumbo en una temporada marcada por los altibajos, aunque en Europa su rendimiento ha sido muy superior.

La referencia es la remontada que consiguieron en su estadio contra el Mainz, tras haber caído 2-0 en Alemania, que se vivió como una apoteosis que acabó con un 4-0 y una histórica clasificación para semifinales.

Rayo Vallecano: Batalla o Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Ilias, De Frutos, Isi; Camello.

Estrasburgo: Penders; Ouattara, Omobamidele, Oukouré, Chilwell; El-Mourabet, Oyedele; Amo-Ameyaw, Nanasi, Yassine; Enciso.