LaLiga y el Chengdu Rongcheng acuerdan impulsar la cantera de ese club chino

El proyecto se desarrolla en el marco de la reciente visita institucional de la gobernadora de la provincia de Sichuan (suroeste de China), Shi Xiaolin, a España y tendrá una duración de tres meses, entre abril y junio de 2026.

La colaboración se articula mediante una consultoría a medida con la que LaLiga acompañará al club en la creación de un modelo de cantera alineado con estándares internacionales y adaptado al contexto local, tomando como referencia su Plan Nacional de Canteras.

Según detalla la información, el programa incluye una primera fase de formación en Madrid, con talleres especializados, sesiones con ejecutivos y visitas a clubes como el CD Leganés y el Atlético de Madrid. Posteriormente, expertos de LaLiga viajarán a China para impartir formación técnica a entrenadores y responsables de cantera.

La última fase consistirá en la elaboración de un informe estratégico con un análisis de la estructura actual y una hoja de ruta para la implantación del nuevo modelo. El objetivo, según las entidades, es impulsar un sistema sostenible de desarrollo del talento y reforzar la profesionalización del área formativa del club chino.

LaLiga recuerda en su comunicado que "consolida así su estrategia internacional de asesoramiento a ligas y clubes, y refuerza su papel como socio en la transformación del ecosistema del fútbol a nivel global".