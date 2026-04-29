Mudryk apela ante el TAS su sanción por dopaje

Mudryk, de 25 años, llegó al Chelsea en 2023 a cambio de 71 millones de euros y firmó un contrato hasta 2030.

"El TAS puede confirmar que ha recibido una apleación de Mykhailo Mudryko contra la FA, firmada el 25 de febrero de 2026", dijo la entidad en un comunicado, al tiempo que anunció que una vista será programada en el futuro.

En diciembre de 2024, Mudryk fue acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por dar positivo en meldonium, una sustancia prohibida, en una prueba de orina. El futbolista se ha declarado inocente de la acusación y se ha entrenado en solitario desde entonces, a la espera de que se resuelva el caso.

El ucraniano se enfrenta a una posible sanción de hasta cuatro años, aunque si fuera declarado inocente podría volver a jugar de forma inmediata.

En su carrera en el Chelsea, Mudryk ha disputado 73 partidos entre todas las competiciones y ha marcado diez goles. A nivel internacional, Mudryk ha jugado 28 partidos con la selección absoluta de Ucrania y ha marcado tres goles.