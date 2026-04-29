Nico González, baja por lesión; Lookman y Hancko, en la convocatoria

“Causan baja en la convocatoria tanto Pablo Barrios como José María Giménez, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, así como Nico Gonzalez, que sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el entrenamiento de este martes”, confirmó el Atlético a través de sus canales oficiales.

El extremo internacional argentino estará en torno a tres semanas fuera de competición por esa dolencia muscular.

En cambio, Lookman, después de dos encuentros de baja por unas molestias, y Hancko, ya superado un esguince de tobillo que lo ha dejado fuera de los últimos cinco partidos, sí figuran en la lista del técnico argentino para el duelo de este miércoles.

La convocatoria está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marc Pubill, David Hancko, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Javi Boñar y Julio Díaz; los medios Marcos Llorente, Obed Vargas, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Koke Resurrección, Thiago Almada y Alex Baena; el extremo Giuliano Simeone; y los atacantes Alexander Sorloth, Ademola Lookman, Julián Alvarez y Antoine Griezmann.