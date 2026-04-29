Raphinha, Bernal y Christensen empiezan a participar en entrenamientos colectivos de Barça

El equipo de Hansi Flick, después de tres días libres, ha vuelto a entrenarse con la idea de resolver cuanto antes el título de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que podría cerrar en caso de victoria en El Sadar, en la trigésima cuarta jornada de competición, siempre que el Real Madrid no gane ante el Espanyol.

En el entrenamiento de este miércoles también participaron los jóvenes Eder Aller, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués del Barça Atlètic. Sigue de baja por lesión Lamine Yamal.