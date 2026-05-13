Brugué, del Levante: “No hemos hecho nada”

“Esto va de creer y el equipo cree, pelea y lucha y es una victoria que es oro, pero sabemos que no hemos hecho nada, que lo importante es estar fuera del descenso en la jornada 38 y pelearemos para que así sea”, dijo el delantero catalán a los medios oficiales del club.

“El equipo siempre cree, la semana pasada con 0-2 el equipo se levanta, en Vigo igual. Es trabajo de unión, de día a día, hay una unión muy grande y vamos a hacer algo increíble porque estoy convencido”, añadió el jugador, que marcó su primer gol en la máxima categoría del fútbol español.

Brugué, que este mes reapareció tras haber sido operado de una lesión en la rodilla izquierda el pasado enero, destacó la química que tienen en el vestuario.

“Hay una sensación increíble de equipo, hay gente que está sobresaliendo un poco pero es un grupo de personas increíbles, hemos hecho algo muy bonito. El equipo cree y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera y en todos los escenarios”, comentó el jugador.

Brugué se mostró encantado por haber marcado su primer gol y agradeció a todo su familia y al cuerpo médico del club el apoyo que le han mostrado durante su recuperación.

“Tenía muchas ganas, llevaba mucho tiempo sin marcar. Parecía que se me estaba atascando. Tenía claro que iba a entrar cuando tocara, ahora en el momento clave. Pensaba que por un momento que el sueño se había acabado. Hemos podido recuperar, acortar plazos y al final sueñas con momentos así. La gente me decía que me lo merecía y con esta gente voy a muerte y lo vamos a hacer”, apostilló el delantero.

Además, Brugué agradeció el apoyo de la hinchada, que acudió a recibirlos al aeropuerto al regresar de Vigo, y les pidió el mismo ánimo para el trascendental partido del domingo en el Ciutat de València ante el Real Mallorca, rival directo por la permanencia.

“Espero el domingo al Ciutat a tope y que nos ayude. Con ellos es más fácil. No solo hay que estar en los buenos momentos y la afición del Levante está también en los malos. Y eso nos ayuda a nosotros”, finalizó.