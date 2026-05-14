Los momentos de la jornada 36

Tal y como dicta la tradición los jugadores del Alavés efectuaron el pasillo de rigor en su salida al terreno de juego a los futbolistas del Barcelona que el domingo se proclamaron, matemáticamente, campeones de la Liga por segundo año seguido.

El conjunto de Quique Sánchez, después, aprovechó la falta de objetivos del Barcelona, que llevaba doce victorias seguidas, en pleno bajón por las recientes celebraciones y consiguió una victoria vital para sus aspiraciones de permanencia que han agitado toda la parte baja de la tabla.

Veintiún años después el Betis disputará la Liga de Campeones. El conjunto del chileno Manuel Pellegrini ha hecho suya la plaza extra que ha logrado el fútbol español en la máxima competición continental y el triunfo contra el Elche, gracias a un gol de Pablo Fornals, y la derrota del Celta, el otro aspirante, frente al Levante, sellaron matemáticamente el quinto puesto de la tabla para el conjunto andaluz.

Los futbolistas verdiblancos dieron la vuelta al terreno de juego y cantaron con los seguidores. Nada más concluir el partido sonó por la megafonía el himno de la Champions, especialmente celebrada en compañía de los futbolistas en el gol sur.

LA REMONTADA DEL SEVILLA EN LA CERÁMICA

El acelerón del Sevilla en las últimas jornadas le ha sacado de los apuros y de agobios para el tramo final del curso. Aunque no ha sellado la salvación matemática, ha ganado a la Real Sociedad y al Espanyol, en el estadio Sánchez Pizjuán y también, en La Cerámica, al Villarreal en el compromiso más complicado de estos.

Fue por medio de una remontada de dos goles en contra, firmados por Gerard Moreno y Mikautadze en veinte minutos. Pero Oso, y tras el descanso Kike Salas y el infalible Akor Adams, dispararon el estado de felicidad del cuadro de Luis García que prácticamente se aseguró la continuidad en Primera. Ahora está más cerca de los puestos europeos que del descenso.

LAS LÁGRIMAS DE MANOLO GONZÁLEZ, LA CASI SALVACIÓN DEL ESPANYOL

Llevaba el Espanyol dieciocho jornadas sin ganar. No sabía lo que era lograr los tres puntos en lo que va de 2026. Tras una primera parte de la competición espléndida, catalogado como equipo revelación, su caída ha sido en picado desde el inicio del año. Pero el Espanyol ha reaccionado a tiempo. Y se reencontró con la victoria en esta jornada intersemanal, ante el Athletic.

Fue con dos goles en la segunda parte. Primero de Pere Mila y luego de Kike García en la prolongación. Manolo González, el entrenador del conjunto catalán, no pudo evitar la emoción tras la tensión acumulada tanto tiempo. "Ha sido una segunda vuelta infernal a nivel mental", dijo el preparador del Espanyol, que casi ha amarrado la continuidad en Primera.

"Partido para tirar a la basura", calificó el técnico Martín Demichelis el encuentro disputado en Getafe por el Mallorca que juega con fuego y que está ya en descenso.

No tiene buena pinta la situación del conjunto balear que solo ha sumado uno de los seis puntos en juego tras empatar contra el Villarreal y perder con claridad en el Coliseum del sur de Madrid. Afronta ahora un partido a vida o muerta con el Levante, que es antepenúltimo, igualado a puntos, en el Ciutat Valencia. Puede ser la sentencia del conjunto balear. En la última fecha, sin embargo, acude a Oviedo, ya descendido.

LA ÉPICA HACE CREER AL LEVANTE CON FINAL A LA VISTA

A base de golazos, disparos desde fuera del área que llevaron a la remontada ante el Celta, el Levante aún cree en la salvación. Desahuciado jornadas atrás pero con la flecha hacia arriba, da la sensación de ser el conjunto más en forma de los implicados en la parte baja.

Sigue en descenso el combinado granota pero con posibilidades como el que más y con una final a la vista que puede ser determinante, decisiva para el futuro de la competición. Recibe el próximo fin de semana, en la penúltima fecha, al Mallorca. Puede jugar la última fecha fuera de los tres últimos y con la permanencia en la mano.

Un gol pasada la hora de partido del veterano jugador uruguayo Christian Stuani, máximo goleador histórico, leyenda del club catalán, dio el empate y aire al Girona que evitó la derrota ante la Real Sociedad en Montilivi y la caída a la zona de descenso.

Logró salir de las tres últimas posiciones de la tabla gracias a ese gol que propició la igualada del Girona. Se queda a un punto de los últimos, en el decimoquinto puesto. El tanto inicial de Jon Martín dejaba al equipo de Míchel Sánchez en el penúltimo puesto de la tabla y agravaba más si cabe su situación, pero los catalanes respiraron gracias a Stuani.

El Girona enlazó el sexto partido sin ganar, igual que el conjunto de Pellegrino Matarazzo (8º), pero afrontarán la visita al Atlético de Madrid fuera del descenso.