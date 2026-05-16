La selección mexicana cierra con intensidad segunda semana de preparación para el Mundial

"Terminamos la segunda semana de trabajo con la misma intensidad y objetivo. Todos juntos para lograrlo del el primer hasta el último día. El lunes continuaremos con nuestra preparación", informó el equipo mexicano a través de sus redes sociales.

México trabaja con un grupo de 21 jugadores en una concentración anticipada con la intención de llegar mejor compenetrado a la inauguración de la justa en el duelo ante Sudáfrica que será en el Estadio Azteca.

Javier Aguirre, quien el jueves pasado hizo un viaje relámpago a Monterrey, Nuevo León, para participar en un foro de la Copa del Mundo, mantiene su atención en la portería, posición en la que el veterano Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, pugnan por la titularidad.

Al 'Vasco' se le ha visto seguir de cerca las prácticas de sus guardametas. Raúl Rangel, se vislumbra como el dueño del arco, pero la presencia de Ochoa desde su incorporación el lunes pasado ha acaparado los reflectores ante el portero que se ha declarado listo para pelear por la titularidad en su sexto Mundial.

En algunos momentos del entrenamiento se vio a Ochoa, el más veterano del grupo con 40 años, dirigirse en varias ocasiones a Gilberto Mora, la más reciente joya mexicana, que a sus 17 años aparece como uno de los seguros en la lista de 26 elementos que Aguirre anunciará el próximo 1 de junio para participar en la Copa del Mundo.

En la artillería la atención está en Alexis Vega y Armando González, en lo que se reportan del fútbol europeo Raúl Jiménez y Santiago Giménez; Julián Quiñones, del fútbol de Arabia; y Germán Berterame de la MLS.

México se alista para enfrentar a Ghana el próximo 22 de mayo como parte de su preparación para la justa mundialista.