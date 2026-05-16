Lewandowski se despide del Spotify Camp Nou con el Betis como invitado

El internacional polaco, que cumple 38 años en agosto y termina contrato este verano, ya fue uno de los protagonistas de la rúa de celebración del título de la semana pasada y este sábado anunció su marcha del club con un mensaje publicado en las redes sociales.

Se espera un homenaje para un jugador que, con 119 goles en 191 partidos, ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa de Rey y tres Supercopa de España en cuatro temporadas.

El encuentro tendrá otros dos alicientes desde el puntos de vista azulgrana: la posibilidad de terminar la temporada con pleno de victorias como local en LaLiga y la pelea del portero Joan Garcia por el trofeo Zamora, que lidera actualmente con un promedio de 0,87 goles encajados por delante del madridista Thibaut Courtois (1,03).

Asimismo, la derrota ante el Deportivo Alavés, condicionada por la resaca del título liguero, terminó de un plumazo con las opciones de igualar el récord de 100 puntos en la clasificación, y también con la racha de once victorias consecutivas y de 55 partidos seguidos marcando en LaLiga.

Hansi Flick, ha confirmado que Frenkie de Jong se sumará a la baja ya conocida de Lamine Yamal, y que Marcus Rashford, será duda hasta última hora para estar en el banquillo.

'Raphinha' estará disponible tras cumplir sanción, Joan García será el portero titular y Andreas Christensen tendrá minutos, según ha adelantado el entrenador alemán.

Por su parte, el Betis llega al feudo del flamante campeón con todos los deberes hechos, después de ganar el pasado martes al Elche (2-1) y, como quinto clasificado, lograr veintiún años más tarde la segunda clasificación de su historia para la Liga de Campeones.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini, sin embargo, sufrió el borrón de caer con estrépito en los cuartos de final tanto de la Copa del Rey, contra el Atlético de Madrid, como en la Liga Europa, frente al Sporting Braga portugués, por lo que quiere mostrar su mejor cara en el Camp Nou antes de despedir la campaña en casa el día 23 ante el Levante.

El técnico chileno ha destacado que tanto el Barça como el Betis "son dos equipos creativos", por lo que cree que se verá "un buen espectáculo" en el Camp Nou.

Para ello, Pellegrini cuenta con el condicionante de tener bastantes bajas, sobre todo en la zona defensiva, al no poder contar con los laterales derechos Aitor Ruibal, operado este viernes de un problema en el menisco, y Ángel Ortiz, lesionado desde hace unas semanas como el central Marc Bartra. En los tres casos no podrán volver a jugar esta temporada.

Además, no viaja a Barcelona el medio Sergi Altimira por unas molestias en un gemelo y están sancionados el central Diego Llorente y el delantero colombiano Cucho Hernández. Así, el entrenador santiaguino podría dar oportunidades a jugadores que han tenido menos protagonismo como el meta Pau López; Marc Roca; el argentino Giovani Lo Celso, por sus lesiones; o el punta congoleño Cédric Bakambu.

Barcelona: Joan García; Eric, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Casadó, Pedri; Roony, Gavi, Fermín; y Lewandowski.

Betis: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Amrabat; Antony, Lo Celso, Abde; y Bakambu.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité de las Islas Baleares)