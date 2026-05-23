El River de los mundialistas define el Apertura ante Belgrano, que busca su primer título

El encuentro tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba este domingo a las 15.30 hora local (18.30 GMT) con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El Millonario, máximo campeón del fútbol de su país con 54 trofeos -incluyendo copas nacionales-, intentará ampliar la ventaja sobre su inmediato perseguidor, Boca Juniors, que suma 52.

Los dirigidos por Eduardo Coudet llegan como grandes favoritas pese a enfrentar una dura crisis de lesiones: en la última semana perdió a su goleador, Sebastián Driussi; al eje de su mediocampo, Aníbal Moreno; y a Gonzalo Montiel, pieza clave del equipo en el lateral derecho.

Coudet sufrió también en los últimos días la baja por lesión del lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, aunque ese puesto suele ser ocupado por Marcos Acuña, que junto a Montiel, Germán Pezzella y Franco Armani componen la lista de campeones mundiales en Catar 2022 que integran el plantel millonario.

El conjunto rojiblanco llegó a esta final tras haber derrotado al Rosario Central de Ángel di María en una dura semifinal en el Monumental, gracias a un gol de penalti de Facundo Colidio, convertido en referencia ofensiva tras la salida de Driussi.

Antes había dejado en el camino a Gimnasia y Esgrima en cuartos y a San Lorenzo en octavos, en una fatídica definición por penaltis que consagró al joven portero Santiago Beltrán.

Pese a no haber mostrado un gran nivel de juego, Coudet ha logrado cambiar la cara a River desde su llegada en marzo para reemplazar al ídolo Marcelo Gallardo, que no tuvo un buen segundo período en el banquillo del club.

Además de su buen desempeño en el torneo local, el equipo del 'Chacho' atraviesa un buen presente en la Copa Sudamericana, donde lidera el grupo H con 11 unidades tras empatar este miércoles 1-1 ante el brasileño Bragantino con un equipo alternativo.

Belgrano, por su parte, llega al duelo de este domingo como la gran revelación del campeonato, y sueña con llevarse su primer trofeo en la máxima categoría del fútbol argentino.

El conjunto celeste tiene en el banquillo a un histórico del club, Ricardo Zielinski, conocido por el orden y la solidez defensiva de sus equipos, y cuenta con un plantel experimentado, con varios jugadores que retornaron recientemente al fútbol argentino tras extensas carreras en el exterior.

El goleador del Pirata es Lucas Zelarrayán, argentino de 33 años pero internacional por Armenia, y que regresó al club en 2025 tras un extenso y exitoso paso por el fútbol de México, Estados Unidos y Arabia Saudí.

Zelarrayán fue una de las figuras del duelo de semifinales ante Argentinos Juniors, que se definió en los penaltis tras un empate agónico del equipo cordobés cuando restaban escasos segundos de juego.

Este equipo de trotamundos incluye además a jugadores como Emiliano Rigoni, que brilló en el fútbol ruso y pasó también por Brasil, España, Italia, México y la MLS; Franco 'Mudo' Vázquez, de larga trayectoria en el Palermo y el Sevilla, entre otros; y Lucas Passerini, que destacó en el fútbol chileno y pasó por numerosos clubes mexicanos.

Vázquez, de 37 años, es el único sobreviviente del duelo más recordado entre River y Belgrano: la eliminatoria que en junio de 2011 sentenció al conjunto millonario al único descenso de su historia.

Si bien el 'Mudo' no ha sido de la partida en los últimos partidos, ha tenido buenos rendimientos cuando ingresó desde el banquillo, incluyendo en el triunfo por octavos de final ante Talleres y en el duelo de cuartos de final ante Unión, en el que registró una asistencia clave.