Alexia Putellas: "Continuar podía desdibujar el camino; ha sido el final perfecto"

"Es la decisión más importante de mi vida, no existe un único factor para tomarla. Por la exigencia conmigo misma, por lo que el Barça supone para mí y mi familia, sentía que continuar podía desdibujar el camino que hemos hecho. Levantar la cuarta 'Champions' ha sido el momento perfecto", ha explicado la jugadora de Mollet del Vallès (Barcelona).

La internacional española se ha despedido del club de su vida en un evento al que asistió la plantilla y el cuerpo técnico, además del presidente en funciones, Rafa Yuste, y el presidente electo, Joan Laporta, así como los integrantes de la junta directiva, leyendas del club como Carles Puyol, y familiares de la jugadora.

Putellas, que llegó al Barcelona en 2012, cuando fichó con 18 años del Levante tras haber jugado antes en la cantera del club catalán y en el Espanyol, ha comparecido en el césped del Camp Nou, rodeada de los 38 títulos conquistados con el Barça y los dos Balones de Oro que ganó en 2021 y 2022, en un evento dirigido por la presentadora Marta Torné.

"Ayer sentía un vacío enorme, me dolía mucho el corazón, y hoy estoy llena de amor, muy feliz", ha confesado Alexia, quien ha admitido que cuando empezó a jugar "nunca hubiera creído todo lo que vendría".

La jugadora ha reconocido que "no sabía cuántos títulos había ganado" con el Barça, pues siempre ha pensado en el siguiente, y ha señalado su voluntad de "no quedarse estancada en todo lo logrado".

En referencia a su decisión, ha destacado la importancia de saber "que el equipo seguirá ganando" sin ella y el hecho de sentir que se había "vaciado".

"No me veía de otra manera que no fuera dando el cien por cien, llevándome al límite con el mismo nivel de energía y exigencia que he tenido durante catorce años. Este era el final perfecto", ha añadido.

Putellas, que se ha emocionado en varios momentos, ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeras, el cuerpo técnico, la junta directiva y su familia: "Gracias a ellos he podido cumplir mi sueño, una historia perfecta".

Y en múltiples ocasiones se ha referido a su padre, fallecido en 2012 pocos meses antes de su fichaje por el Barça: "Es una pena que no haya estado para disfrutarlo, pero he cumplido el objetivo".

El evento ha contado con la participación de Xavier Llorens, el primer entrenador de Alexia en el Barça y el artífice de su regreso al club en 2012, quien ha destacado su "compromiso con el Barça y el fútbol femenino", y su deseo de "siempre querer más".

Putellas ha afirmado que "siempre" estará "en deuda" con él por la confianza y ha recordado que, en un encuentro previo a su fichaje por el Barça, el técnico le dijo "puedes marcar un antes y un después, serás un emblema del club", algo que entonces ella no concebía.

Durante el acto también se han proyectado dedicatorias de sus excompañeras Virgina Torrecilla, Melanie Serrano y Vicky Losada; de los exjugadores Hristo Stoichkov, Sergio Busquets, Carles Puyol y Andrés Iniesta; de los jugadores del Barcelona Pedri y Raphinha; del presidente electo Joan Laporta; de su entrenador Pere Romeu y de sus compañeras Patri Gujarro, Marta Torrejón, Caroline Graham e Irene Paredes.

El presidente en funciones, Rafa Yuste, ha destacado "el ejemplo de respeto a los valores del club" de Putellas y su condición de "icono" para las nuevas generaciones, más allá de los títulos, entre los que se incluyen cuatro 'Champions'.

En este sentido, su joven compañera Vicky López, con dificultades para hablar por la emoción, ha destacado que Alexia ha sido "mucho más que una capitana, un ejemplo en el día a día dentro y fuera del campo". Y la dos veces ganadora del Balón de Oro ha respondido que su generación "movió el mundo", pero la próxima "se lo comerá".

Por último, Putellas ha anunciado que abrirá una academia de forma conjunta entre su fundación y la del Barcelona, ha recibido una placa conmemorativa por parte de Yuste y Laporta, y ha sido manteada por sus compañeras.

Alexia se despide del Barcelona tras 507 partidos como azulgrana -508 si finalmente disputa este miércoles el partido de Liga contra la Real Sociedad en el Johan Cruyff-, lo que la convierte en la segunda jugadora con más apariciones con la camiseta del Barça, por detrás de Melanie Serrano (516). Nadie, eso sí, ha marcado más goles que ella en la historia de la entidad azulgrana: 232 dianas.