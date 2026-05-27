El juicio por la muerte de Maradona continúa con foco en su última cirugía

Benvenuti fue convocado por un amigo de Maradona en noviembre de 2020 para evaluar si Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, era el indicado para operar al exfutbolista del hematoma subdural que le habían detectado en la cabeza.

En el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por actuación indebida de una de las juezas, Benvenuti explicó que en aquel momento dejó en claro que Luque, principal acusado en la causa, "no estaba a la altura" para operar al ídolo.

El testigo reveló además en su testimonio que, tras alcanzarse la decisión de que no fuera Luque quien realizara la intervención sino un equipo liderado por el neurocirujano Pablo Rubino, se acordó que el médico de cabecera figurara igualmente como primer cirujano en el informe de la intervención.

Este martes, Rubino afirmó que un equipo liderado por Luque preparó aquel día al paciente y uno de sus ayudantes comenzó las incisiones, pero luego, por cuestiones de posicionamiento en el quirófano, fue su equipo quien finalizó el procedimiento.

El cirujano resaltó además que su papel fue de "apoyo" y enfatizó que "las indicaciones las daba el doctor Luque".

Además de Benvenuti, también declarará este jueves la médica legista Flichman, quien confeccionó el documento que oficializó el traslado de Maradona desde el centro médico en el que fue operado a la vivienda en la que atravesó su recuperación bajo la modalidad de internación domiciliaria hasta su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Este martes declaró también el exdirector médico de la clínica donde se llevó a cabo la operación, Pablo Dimitroff, quien enfatizó que su recomendación fue que el paciente transitara su recuperación en una clínica de rehabilitación privada que permitiera además abordar el cuadro psiquiátrico y de adicciones del ídolo.

Según declararon en el juicio las hijas del astro, Gianinna y Jana Maradona, fue Luque quien convenció a la familia de continuar los cuidados médicos en una vivienda.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.