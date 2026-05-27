Florentino Pérez: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid

"Los socios tenéis derecho a saber que desde hace meses vengo detectando una campaña con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, que en una Asamblea robaron la soberanía de los socios, que metieron a muchas personas sin ser socios para que votaran. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", añadió.

Pérez afirmó que él es del Real Madrid mientras que otros quieren que "el club blanco sea suyo" y dijo que va a trabajar para que el club siga siendo de sus socios: "Para ello dedico todas mis fuerzas, para que nada ni nadie nos pueda quietar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto", apuntó en un discurso sin preguntas.

Además, se dirigió a los socios del Real Madrid para indicarles que el futuro "no se improvisa" y explicó que bajo su mandato se ha construido un proyecto exitoso y el "más valioso" que se estudia en universidades prestigiosas como Harvard.

Asimismo, recordó que ganó las elecciones del año 2000 y se fue en 2006 cuando estabilizó al Real Madrid para regresar en 2009 para "defender los valores del equipo". Al respecto, dejó claro que hará todo lo posible para que nunca se ponga en duda la soberanía de los socios, "que son los dueños del club por mucho que se inventen mentiras".

"No nos van a quitar lo que es nuestro, para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos", culminó.

Pérez hizo estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de su campaña electoral, celebrada este miércoles en el hotel Meliá Castilla de Madrid. Las elecciones se celebrarán el próximo 7 de junio y Enrique Riquelme es el otro candidato.