Florentino Pérez: "No voy a parar mientras el 'caso Negreira' siga manchando el fútbol"

El presidente del club blanco, durante la presentación oficial de su candidatura, calificó el 'caso Negreira' como uno de "los escándalos" más grandes del fútbol y señaló qu eno entiende que un club (el Barcelona) haya pagado durant e20 años al vicepresidente de los árbitros (Enríquez Negreira) sin que "pase nada".

"No se entiende que los árbitros de esa época sigan arbitrando. Somos el único club que se ha personado. Es un caso vergonzoso. Ya hemos preparado toda la documentación y vamos a mandarle a la UEFA toda la información que hemos recabado sobre el caso", agregó interrumpido por los aplausos de un auditorio lleno que acudió a ver el primer acto oficial de la campaña de Florentino Pérez.

El “caso Negreira” es una investigación judicial y deportiva sobre los pagos que el Barcelona realizó durante años a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol entre 1994 y 2018.