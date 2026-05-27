La insolvencia de un oligarca cercano a Orbán amenaza la final de la Champions en Budapest

El grupo Lounge, que organiza y coordina a los subcontratistas responsables de los servicios sanitarios o de restauración, se encuentra en situación de insolvencia por la congelación de sus cuentas bancarias por la Oficina Nacional de Impuestos (NAV), indica ese medio.

La compañía, propiedad de Gyula Balásy, un empresario cercano al exprimer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, ha admitido que no ha podido pagar a los subcontratistas.

Éstos han afirmado que si no reciben inmediatamente un adelanto parcial de sus facturas no prestarán esos servicios, por lo que 24.hu advierte de que "la organización del evento podría correr peligro".

El grupo Lounge tendría que pagar de una forma inmediata unos 300 millones de forintos (845.000 euros) a los subcontratistas, subraya 24.hu.

También estaría en peligro la actuación del DJ inglés Sigala, el artista estelar de un evento relacionado con la final.

La Fiscalía húngara comenzó a investigar en 2024 empresas de Balásy por delitos económicos, un proceso que se ha acelerado después de que el 12 de abril Orbán perdiera las elecciones frente al conservador Péter Magyar.

La final se disputará el sábado entre el París Saint-Germain y el Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest.