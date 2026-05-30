Ancelotti insta a compartir responsabilidad ante la falta de "un Pelé, Romário o Ronaldo"

"A veces se habla mucho de que Brasil no tiene en este momento una estrella. Puede que sea verdad. No tenemos un Pelé, no tenemos un Romário, no tenemos un Ronaldo. Pero podemos tener una responsabilidad compartida, lo cual es muy bueno", señaló el técnico italiano en la rueda de prensa previa al amistoso del domingo contra Panamá.

Carletto subrayó que "es obvio" que los jugadores con más experiencia tienen que tener más responsabilidad que los jóvenes y también que los internacionales brasileños están sometidos a "mucha presión" por lograr el hexacampeonato.

"Entonces, ¿cómo podemos tener menos responsabilidad y presión? Haciendo una sola cosa, compartiéndola. No puede ser solo individual", explicó.

Sobre quién llevará el brazalete en el Mundial, el seleccionador confirmó que el capitán de Brasil continuará siendo Marquinhos, que este sábado jugará con el París Saint-Germain la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal.

El preparador italiano también habló sobre cómo gestionar los egos en vestuarios con futbolistas de primer nivel, como el brasileño.

En ese sentido, comentó que el "ego no es un problema" y explicó la diferencia entre una estrella y un campeón.

"La estrella usa su ego para el equipo y el campeón usa su ego para sí mismo. No me gusta el ego individual. Me gustan los jugadores con ego, pero que lo usen con personalidad y carácter para ayudar al equipo", expresó.

En relación a las grandes figuras del equipo, mencionó a Vinícius Júnior y Raphinha como dos "jugadores importantes" dentro del grupo.

La selección brasileña está concentrada desde el miércoles en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro.

La pentacampeona del mundo jugará este domingo contra Panamá, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y el 6 de junio se enfrentará a Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.), en su último amistoso antes del Mundial.