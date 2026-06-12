Deschamps: "Aun no sé lo que haré después de la selección"

"Soy un hombre de terreno y eso puede materializarse de diferentes maneras. No he tomado la decisión sobre mi futuro y no lo voy a hacer ahora. Si lo hiciera, acabaría por saberse", dijo el técnico en una entrevista que publica este vienes el diario Le Figaro.

Deschamps descartó dedicarse a responsabilidades institucionales de otro tipo, para lo que dijo que no tiene las cualidades necesarias y apostó por seguir en el terreno deportivo, el cual, destacó, conoce bien.

"Tengo la libertad de elegir", agregó el seleccionador, que no descartó tomarse un tiempo de "recuperación", aunque precisó que no ha tomado aun una decisión.

"Quiero dejar de trabajar lo más tarde posible (...) Este oficio es mi adrenalina. Mientras me sienta con capacidad de hacerlo, voy a continuar. Si no hago esto no voy a quedarme con una vida en la que me vaya a dormir sin tener nada que hacer al día siguiente. Nunca seré así", señaló.

Sobre el Mundial, en el que Francia debutará este lunes contra Senegal, Deschamps aseguró que su selección forma parte de las favoritas, pero aseguró que son muchas las que están en ese grupo.

"España, Portugal, Inglaterra, son naciones que tienen talento, potencial y cierta experiencia, y hay que añadir las dos sudamericanas, Brasil y Argentina. Y puede haber, como pasó en el último Mundial con Marruecos, uno o dos equipos africanos", relató.

"No tengo miedo. Las respeto a todas (...) La lógica indica que tendremos que afrontarlas, pero por ahora pensemos en los tres primeros partidos antes de pensar en lo que vendrá más tarde; esa siempre ha sido mi manera de funcionar", comentó.

"Está claro que gracias a lo que hemos cumplido hay una expectativa muy fuerte. Lo daré todo para llegar alto, pero hay etapas que superar. No hay que olvidarlo y hay que tener la suficiente humildad, lo que no elimina la fuerte ambición", aseguró.