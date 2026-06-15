Fútbol Internacional
15 de junio de 2026 a la - 08:20

El central finlandés Ville Koski se quedará en el Alavés hasta 2031

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Vitoria, 15 jun (EFE).- El central finlandés Ville Koski se quedará en propiedad en el Deportivo Alavés hasta 2031, después de media temporada en el equipo vitoriano tras llegar en calidad de cedido en el mercado de invierno procedente del NK Istra croata.

Por EFE

El central finlandés continuará vinculado al Glorioso tras convencer por su "rendimiento, personalidad y compromiso en el tramo decisivo de la temporada", ha anunciado el club vitoriano.

Ambos clubes, Alavés y NK Istra, alcanzaron un acuerdo para el traspaso del futbolista nórdico que estará durante las próximas cinco temporadas en la capital vasca. El Grupo Baskonia-Alavés es propietario de la mayoría de las acciones del club croata.

Tras consolidarse en el FC Honka, Koski defendió después los colores del NK Istra y es internacional absoluto con Finlandia.

"Es una apuesta por el crecimiento de un futbolista con proyección, que seguirá formando parte del presente y futuro del Glorioso", expresaron desde la entidad.