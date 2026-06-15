El central finlandés Ville Koski se quedará en el Alavés hasta 2031

El central finlandés continuará vinculado al Glorioso tras convencer por su "rendimiento, personalidad y compromiso en el tramo decisivo de la temporada", ha anunciado el club vitoriano.

Ambos clubes, Alavés y NK Istra, alcanzaron un acuerdo para el traspaso del futbolista nórdico que estará durante las próximas cinco temporadas en la capital vasca. El Grupo Baskonia-Alavés es propietario de la mayoría de las acciones del club croata.

Tras consolidarse en el FC Honka, Koski defendió después los colores del NK Istra y es internacional absoluto con Finlandia.

"Es una apuesta por el crecimiento de un futbolista con proyección, que seguirá formando parte del presente y futuro del Glorioso", expresaron desde la entidad.