El internacional español Cucurella jugará en el Real Madrid las próximas seis temporadas

El club madridista dio a conocer en un comunicado el traspaso de Cucurrella, de 27 años y quien se encuentra concentrado con la selección española para disputar el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Después de que se hiciera oficial el regreso del portugués Jose Mourinho al banquillo del conjunto blanco después de trece temporadas de su primera etapa, Cucurella es el primer fichaje confirmado para reforzar la plantilla.

El presidente del club, Florentino Pérez, también garantizó durante la campaña electoral las incorporaciones del central francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre del Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028.

A esos nombres se une el del portugués Bernardo Silva, quien también ha terminado contrato con el Manchester City, y que estaría en la órbita del Real Madrid tras la llegada de Mourinho.

Pérez anunció, además, antes de las elecciones ganadas el pasado día 7 que trataría de fichar a una superestrella por 150 millones de euros, aunque la oferta hecha por el delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Alvarez fue rechazada por el conjunto rojiblanco.

En su comunicado, el Real Madrid no ha concretado la cantidad pagada por Cucurella, que, según algunos medios, se cifraría entre 50 y 60 millones de euros.

El defensa catalán, nacido en Alella (Barcelona), tenía contrato con el conjunto inglés hasta el 30 de junio de 2029.

Con el equipo londinense, Cucurella ha disputado 163 partidos, con nueve goles y trece asistencias, y ha ganado el Mundial de Clubes del pasado año y una Liga Conferencia.

El lateral se formó en las categorías inferiores del Barcelona, con el que jugó un partido en la temporada 2017-2018 y ganó una Copa del Rey.

También militó en el Eibar y el Getafe, desde el que saltó a la Premier League para enrolarse en el Brighton en 2021, club con el que jugó una temporada y desde el que fue traspasado al Chelsea por unos 65 millones de euros.

Con España, ha sido 24 veces internacional y campeón de Europa en 2024 con Luis de la Fuente como seleccionador, quien ha confiado en él como titular en la banda izquierda.