Fútbol Internacional
17 de junio de 2026 a la - 13:20

Cristiano y Bernardo Silva liderarán a Portugal en su estreno ante RD Congo

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El delantero Cristiano Ronaldo, que disputará su sexto Mundial, y el centrocampista Bernardo Silva, que este miércoles fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, liderarán a la selección portuguesa ante la República Democrática del Congo en Houston.

Por EFE

El central del Benfica Tomás Araújo será el encargado de sustituir al jugador del Manchester City Ruben Dias, que se perderá el duelo a causa de unas molestias.

Araújo conformará junto con Renato Veiga el eje de una zaga que completarán en los laterales Joao Cancelo y Nuno Mendes.

João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes serán los encargados de dirigir el timón del equipo portugués, mientras que el técnico español Roberto Martínez confiará en Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto en la punta del ataque.

La República Democrática del Congo, que regresa a un Mundial cincuenta y dos años después, formará de inicio con Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau y Kayembe; Bakambu y Wissa.