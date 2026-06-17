Cristiano y Bernardo Silva liderarán a Portugal en su estreno ante RD Congo

El central del Benfica Tomás Araújo será el encargado de sustituir al jugador del Manchester City Ruben Dias, que se perderá el duelo a causa de unas molestias.
Araújo conformará junto con Renato Veiga el eje de una zaga que completarán en los laterales Joao Cancelo y Nuno Mendes.
João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes serán los encargados de dirigir el timón del equipo portugués, mientras que el técnico español Roberto Martínez confiará en Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto en la punta del ataque.
La República Democrática del Congo, que regresa a un Mundial cincuenta y dos años después, formará de inicio con Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau y Kayembe; Bakambu y Wissa.