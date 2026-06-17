El alemán Danny Röhl es el nuevo entrenador del austríaco Red Bull Salzburgo

Röhl toma el relevo del exinternacional austríaco Daniel Beichler, quien se vio forzado a dejar el cargo a mediados del mes pasado, tan sólo tres meses después de asumirlo, debido a la mala racha del equipo bajo su gestión.

Con un contrato que lo vincula a la entidad hasta 2029, Röhl ha comenzado hoy mismo, antes incluso de su presentación oficial ante los medios prevista para esta tarde, a dirigir el primer entrenamiento de los 'Toros'.

El director deportivo del club, Marcus Mann, destacó la "vasta experiencia al más alto nivel" que ha acumulado el nuevo técnico a lo largo de su trayectoria.

Tras trabajar como entrenador asistente en el RB Leipzig, el Southampton inglés, el Bayern de Múnich y la selección nacional alemana, Röhl dirigió como técnico principal al Sheffield Wednesday y al Glasgow Rangers.

"Nuestro objetivo era contar con el nuevo entrenador para el inicio de la pretemporada. Lo hemos logrado con el fichaje de Danny Röhl, nuestro candidato preferido", señaló Mann.

Por su parte, Röhl, de 37 años, dijo estar "muy ilusionado" con su nueva tarea y valoró que su nuevo equipo practique un "fútbol valiente, intenso y ofensivo".

"Es un estilo con el que me identifico plenamente y que, además, coincide con mi propia filosofía", declaró el técnico en el comunicado emitido por el club.

El Red Bull Salzburgo, eliminado este año en la fase de liga de la Liga de Campeones, ganó la Bundesliga austríaca diez veces seguidas a partir de 2013 antes de verse relegado en la temporada 2023-2024 al segundo puesto, por detrás del Sturm Graz, y caer en la campaña 2025-2026 hasta la tercera posición, superado por el propio Sturm Graz y por el LASK.