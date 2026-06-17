El Barça insta a LaLiga, la RFEF y al CTA a actuar contra Florentino Pérez

Por ello Yuste ha enviado este miércoles una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la RFEF, Rafael Louzán; y del CTA, Francisco Soto, en relación con las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo.

"El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de la Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español", asegura el club catalán en un comunicado.

La entidad azulgrana urge a "los coorganizadores de la competición y a los árbitros" a que defiendan la reputación de sus organismos, al igual que el club catalán "ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación".

Además solicita a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, "adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez" para defender "la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan".

El Barcelona basa su acusación en unas declaraciones realizadas en una rueda de prensa por Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira', en las que calificó el asunto como "el mayor escándalo de la historia del fútbol" y anunció la elaboración de un informe para trasladarlo ante la UEFA, que ha sido presentado este miércoles.

En el mismo, el Real Madrid ha pedido que el organismo europeo adopte las medidas disciplinarias y restauradoras contra el Barcelona por el 'caso Negreira' al considerar que existen "evidencias relevantes" de la existencia de pagos "prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable".

El Barcelona, por su parte, anunció el pasado 12 de junio una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal, con el objetivo de reclamar que se produjera una retractación formal por parte de presidente del Real Madrid.