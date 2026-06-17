El once que tumbó a Messi sigue en pie

La selección ahora dirigida por Georgios Donis ha renovado al 62 % de su plantilla desde Catar, pero mantiene intacto el núcleo que hizo historia y complicó a Lionel Messi y a sus compañeros colocar la tercera estrella en la camiseta de Argentina.

De los once futbolistas que saltaron al césped ante Argentina, seis fueron titulares en el debut de Arabia Saudí frente a Uruguay que terminó con un meritorio empate a un gol: Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.

Además, Saleh Al-Shehri, también presente en aquel once histórico frente a Argentina, está en la lista oficial de seleccionados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y de aquellos que participaron en Catar 2022, otros tres siguen en la plantilla: Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri y Nasser Al-Dawsari.

En total, repiten 10 de 26, es decir, el 38,4 %. De los siete titulares ante Argentina, seis jugaron frente a Uruguay, el 54 %. Y los supervivientes no son jugadores secundarios, porque Salem Al-Dawsari y Saleh Al-Shehri marcaron los goles de la victoria ante Argentina.

Además, Mohamed Al-Owais completó una actuación legendaria en la portería, Kanno fue el motor del centro del campo, Saud Abdulhamid y Tambakti sostuvieron una defensa que dejó sin respuestas a Lionel Messi y compañía, y Firas Al-Buraikan fue una referencia constante en ataque.

Mientras otras selecciones asiáticas han optado por una renovación acelerada, Arabía Saudí ha preferido conservar el corazón competitivo que la llevó a protagonizar una de las mayores sorpresas de la historia de la Copa del Mundo.

Sin embargo, falta una figura fundamental, el hombre que diseñó aquella hazaña, el técnico francés Hervé Renard. Fue destituido en abril de 2026, a tan solo dos meses del inicio del campeonato tras dos derrotas seguidas en los amistosos ante Egipto (0-4) y Serbia (2-1). Fue sustituido por Georgios Donis.

Curiosamente, la debacle de Túnez en su estreno frente a Suecia (5-1) provocó la presencia de Renard en el Mundial. El seleccionador del combinado africano, Sabri Lamouchi, fue despedido de manera fulminante y la federación tunecina contrató al referente del milagro saudí de Argentina.

Así, uno de los entrenadores más icónicos de Catar 2022 regresó a la Copa del Mundo por una puerta inesperada: no para dirigir a la selección que doblegó a Argentina, sino para intentar salvar a Túnez después de caer frente a Suecia.

Pero Arabia Saudí sigue adelante. Y el destino ha querido que su siguiente examen sea también el de España. La selección de Luis de la Fuente llega al duelo envuelta en dudas después de su inesperado tropiezo frente a Cabo Verde (0-0). Su empate enfrió la euforia y ha abierto interrogantes sobre el verdadero nivel competitivo de una de las favoritas al título.

Y ahí aparecen los hombres de Donis. Forman un equipo con memoria y con futbolistas que ya saben lo que significa derribar gigantes. Más de la mitad del once que sorprendió a Argentina en 2022 será ahora la encargada de medir la realidad de España en 2026.

No tiene al entrenador que diseñó aquella hazaña, pero conserva a muchos de los jugadores que la hicieron posible. Suficiente para no subestimar a Arabia Saudí.