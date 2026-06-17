El presidente de Senegal anima a los Leones tras su derrota ante Francia en el Mundial

"Nuestros Leones cayeron ante Francia en su estreno en la Copa del Mundo al término de un partido disputado en el que nunca dejaron de creer", afirmó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X a última hora del martes.

Faye destacó que el torneo acaba de comenzar y expresó su confianza en la capacidad de reacción del combinado dirigido por Pape Thiaw.

"Una Copa del Mundo se juega a lo largo del tiempo y este grupo tiene los recursos para recuperarse. La nación sigue plenamente a vuestro lado", señaló el presidente.

El jefe de Estado también pidió a los jugadores centrarse en el próximo compromiso del torneo.

"Ahora toca el siguiente partido, con las mismas ganas y la misma fe. ¡Vamos, Leones!", concluyó.

Senegal cayó este martes ante Francia en el Meadowlands Stadium de East Rutherford de Nueva Jersey (EE.UU.) en el primer encuentro del grupo I del Mundial.

La prensa senegalesa lamentó este miércoles la derrota de los finalistas de la Copa Africana de Naciones, que dominaron buena parte de la primera mitad pero pagaron su falta de acierto ante la portería rival.

Los Leones de Teranga se jugarán gran parte de sus opciones de clasificación para los octavos de final el 23 de junio frente a la Noruega de Erling Haaland, quien este martes vencieron a Irak por 4-1 con doblete del delantero centro.