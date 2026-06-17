Guadalajara se prepara con "orgullo y emoción" para su primer partido de México en Mundial

Uno de ellos era Kevin Peraza, quien contó a EFE que viajó desde el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, para vivir el partido de México junto con sus padres.

“Es la primera vez que vivo un mundial físicamente. En mis sueños he estado en muchos, apoyando a la selección. (Lo vivimos) con mucha emoción, con mucho orgullo de ver a nuestra selección ganar. A eso venimos, a que México gane y que sea campeón del mundo”, aseguró Peraza.

Aunque la ciudad ha sido sede de los mundiales de 1970 y 1986, el encuentro contra Corea del Sur será el primero que la selección nacional dispute en Guadalajara durante una Copa del Mundo.

El FIFA Fan Fest, en el centro de la ciudad, será el punto de encuentro de miles de aficionados que no obtuvieron un boleto para el estadio, pero que están ávidos de vivir en persona el ambiente que genera un Mundial en casa.

Moisés Martínez, un joven comerciante, intentó comprar entradas para apoyar a México desde el estadio, pero los altos precios le echaron para atrás.

“Seguramente lo veré con mis amigos en el Fan Fest. Es la idea, pasárnosla bien, aprovechar que no pasa esto tan continuamente. No tengo boleto, los precios (son) un poco elevados, la verdad, entonces, me gustaría verlo mejor en el Fan Fest y por el ambiente y todo eso”, dijo a EFE.

Guadalajara ha dado también una cálida acogida a los aficionados coreanos, dado que la selección asiática ha establecido su campamento base en la ciudad desde hace más de una semana.

El ‘amorío’ entre mexicanos y coreanos ha derivado en iniciativas como la convocatoria a un baile masivo de la canción ‘Gangnam style’ en el centro histórico y el FIFA Fan Fest durante el partido, una actividad que promete reunir a más de 50.000 personas.

Elementos de la policía municipal y estatal dispondrán un dispositivo de vigilancia tanto en la zona del Fan Fest como la rotonda de La Minerva, el lugar donde tradicionalmente se festejan los triunfos de la selección en la ciudad.

Hugo Morales, un comerciante proveniente de Ciudad de México viviendo en la capital de Jalisco ha organizado un festejo en familia, aunque sabe que el partido contra los coreanos será el más complicado para la selección en esta primera fase.

“Queremos que eso se sienta (la localía) en el estadio Akron y, ahí vamos a estar apoyando. No vamos a ir al estadio, pero desde casa estar apoyando a la selección que si bien no ha atravesado por el mejor momento, los mexicanos somos de garra y cuando se necesita se saca el corazón. Si ganan, claro que sí vamos a festejar a la Minerva”, aseguró.