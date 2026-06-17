La RFEF presenta un 'Baby Pelón' en homenaje a una pequeña aficionada que murió de cáncer

Los fondos obtenidos con la venta de esta edición especial se destinarán íntegramente a la Beca 'La Sonrisa de M4RÍA', impulsada por la Fundación Juegaterapia para apoyar la investigación del sarcoma de Ewing a través del Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS).

“Una contribución esencial para avanzar en nuevos tratamientos y mejorar el futuro de otros niños y niñas que afrontan situaciones similares”, señala la RFEF en un comunicado.

El muñeco, vestido con los colores de España, recuerda la pasión de María por el fútbol y su estrecha relación con los integrantes de la selección española, con los que celebró el título de la Eurocopa de 2024.

El recuerdo de María acompaña estos días a la selección española en su concentración de Chattanooga (Tennessee), donde se sitúa su campo base durante la fase de grupos del Mundial de 2026.

Una fotografía de María celebrando la conquista de la Eurocopa de 2024 junto a los internacionales españoles está colgada en el gimnasio, uno de los espacios principales de la Baylor School, donde cada día se entrena el equipo.

"También la tenemos en el hall del hotel y cuando me la enseñaron fue una sorpresa muy bonita", explicó recientemente Álex Baena, uno de los futbolistas que mantuvo una relación más estrecha con ella.

María Caamaño se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la celebración de la Eurocopa en la plaza de Cibeles de Madrid. Tras la conquista del título, levantó el trofeo junto a los jugadores de la selección española después de ser invitada por el entonces capitán Álvaro Morata.

"Nosotros jugamos al fútbol. Tú nos enseñas cada día lo que es luchar y ser una superheroína en la vida", le dijo el entonces capitán de la selección española durante la celebración ante miles de aficionados.

Los 'Baby Pelones', fabricados en España por la empresa juguetera Arias, fueron creados por la Fundación Juegaterapia en 2014 como homenaje a los menores que afrontan tratamientos oncológicos y como herramienta de sensibilización sobre el cáncer infantil.

“Con este proyecto, impulsado por su departamento Comercial, la RFEF reafirma su apuesta por poner el fútbol al servicio de la sociedad, apoyando iniciativas que trascienden el terreno de juego”, destaca la RFEF en su comunicado.